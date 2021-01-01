Встраиваемые светильники

Компактные светильники, полностью монтируются в подвесной потолок (гипсокартонный или подвесной). Верхняя часть размещается на внешней стороне потолка, иногда немного выступая наружу. Основное назначение встраиваемых светильников – обеспечить больше видимого пространства, сделать просторнее помещение, равномерно освещать пространство. Делятся на поворотные и не поворотные.

Круглые встраиваемые светильникиКруглые встраиваемые светильники Квадратные встраиваемые светильникиКвадратные встраиваемые светильники Комбинированные встраиваемые светильникиКомбинированные встраиваемые светильники Двойные встраиваемые светильникиДвойные встраиваемые светильники Тройные встраиваемые светильникиТройные встраиваемые светильники Выдвижные встраиваемые светильникиВыдвижные встраиваемые светильники Поворотные встраиваемые светильникиПоворотные встраиваемые светильники Точечные встраиваемые светильникиТочечные встраиваемые светильники Направленные встраиваемые светильникиНаправленные встраиваемые светильники Потолочные встраиваемые светильникиПотолочные встраиваемые светильники Подвесные встраиваемые светильникиПодвесные встраиваемые светильники Настенные встраиваемые светильникиНастенные встраиваемые светильники Влагозащищенные встраиваемые светильникиВлагозащищенные встраиваемые светильники Downlight встраиваемые светильникиDownlight встраиваемые светильники Тонкие встраиваемые светильникиТонкие встраиваемые светильники


Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3028-WH

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3028-WH

575р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3046-WH

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3046-WH

578р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3047-WH

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3047-WH

578р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-BK

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-BK

595р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-CM

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-CM

595р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-WB

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-WB

595р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-WH

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3020-WH

595р.
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Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-BK

Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-BK

610р.
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Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-CM

Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-CM

610р.
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Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-WB

Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-WB

610р.
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Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-WH

Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3021-WH

610р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-BG

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-BG

618р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-WB

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-WB

618р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-WG

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3026-WG

618р.
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Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3025-WH

Квадратный встраиваемый светильник Denkirs DK3025-WH

630р.
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Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3024-BK

Круглый встраиваемый светильник Denkirs DK3024-BK

630р.
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