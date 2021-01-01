Компактные светильники, полностью монтируются в подвесной потолок (гипсокартонный или подвесной). Верхняя часть размещается на внешней стороне потолка, иногда немного выступая наружу. Основное назначение встраиваемых светильников – обеспечить больше видимого пространства, сделать просторнее помещение, равномерно освещать пространство. Делятся на поворотные и не поворотные.
Круглые встраиваемые светильники Квадратные встраиваемые светильники Комбинированные встраиваемые светильники Двойные встраиваемые светильники Тройные встраиваемые светильники Выдвижные встраиваемые светильники Поворотные встраиваемые светильники Точечные встраиваемые светильники Направленные встраиваемые светильники Потолочные встраиваемые светильники Подвесные встраиваемые светильники Настенные встраиваемые светильники Влагозащищенные встраиваемые светильники Downlight встраиваемые светильники Тонкие встраиваемые светильники