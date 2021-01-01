Компактные светильники, полностью монтируются в подвесной потолок (гипсокартонный или подвесной). Верхняя часть размещается на внешней стороне потолка, иногда немного выступая наружу. Основное назначение встраиваемых светильников – обеспечить больше видимого пространства, сделать просторнее помещение, равномерно освещать пространство. Делятся на поворотные и не поворотные.

