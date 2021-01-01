Дизайнерское освещение интерьера LedAV.ru

О магазине

С чего начинается дом?

С ковра под ногами? Со стильного ремонта? С кота, которого в этот дом пустили первым или с уюта, который был создан хозяевами дома? Мы считаем иначе.

А теперь закройте глаза, представьте. После рабочего дня Вы приезжаете вечером домой, может быть, по дороге заезжаете купить еды, поднимаетесь на свой этаж, открываете дверь. И что вы видите? Ничего, ведь темно и нужно включить свет. Вы тянетесь к выключателю или хлопаете, чтобы включить свет. Так с чего же начинается дом? С выключателя и света.

Здесь, в LedAV, мы работаем над тем, чтобы в вашем доме был свет в самом стильном его исполнении. Наши дизайнеры выбирали из сотни брендов, остановив свой выбор на лучших из лучших. Мы создали магазин в котором Вы найдете все для света, от выключателей до люстр. Светильники, люстры, светодиодные ленты – в нашем магазине есть множество решений, которые Вы сможете применить в интерьере Вашего дома.

Рады предложить Вашему вниманию эксклюзивную серию осветительных приборов, которая продается только в LedAV – Vega Collection. Vega Collection это воплощение моды и стиля в его эстетичном виде с высоким стандартом качества, которое не оставит никого равнодушным.

LedAV – несем свет в Ваш дом!

Наш адрес Фрунзенская набережная д 30 стр 1,вход с павильона 3,3А поднимаетесь на второй этаж и сразу на право,или вход с павильона N 2 ,поднимаетесь на 2 этаж и налево.

